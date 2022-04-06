2022/04/06 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط يتراجع مجدداً عند 105 دولارات للبرميل » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 18:27

واع/

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