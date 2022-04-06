العدل الأميركية: الفساد في روسيا يبدأ من “رأس الهرم”

2022/04/06 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الإربعاء، عدداً من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أنها ستلاحق النخب التي تتهرب منها، على حد تعبيرها.وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الفساد في روسيا يبدأ من “رأس الهرم”.في موازاة ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا.صدمة اقتصادية […]

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