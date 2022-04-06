وزارة التربية: لايوجد دخول شامل للامتحانات الوزارية

2022/04/06 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت وزارة التربية، الأربعاء، موعد انتهاء العام الدراسي الجاري، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد دخول شامل للمراحل المنتهية.وقال وكيل الوزارة، للشؤون العلمية، عادل البصيصي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المديريات العامة بايعاز من الوكلاء تضع خطة العام الدراسي السنوية وبعدها تخضع الى دراسات ليتم تطبيقها في المناهج الدراسية”.وأضاف، أن “وزارة […]

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