2022/04/06 | 18:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنها تلقت "اتصالا بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثعلب يثير الذعر قرب الكونغرس (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثعلب يثير الذعر قرب الكونغرس (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).