فيديو مروع من بوتشا.. مصفّحات روسية تفتح النار على راكب دراجة وترديه قتيلا

2022/04/06 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية جنودا روس وهم يطلقون النار على راكب دراجة هوائية، قالت الصحيفة إنه يعد دليلا جديدا على الفظائع التي ارتُكبت أثناء احتلال الجيش الروسي لبلدة بوتشا شمال غربي كييف.

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