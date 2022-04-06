تكليف مستشار جديد لمحافظ ذي قار

2022/04/06 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كلف بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، مستشارا جديدا لمحافظ ذي قار.

وقال إعلام المحافظ عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إنه "تم تكليفي بشكل رسمي مستشارا للمحافظ ذي قاروبأذن الله سأبذل قصارى جهدي في ملف الاثار والسياحة والأهوار وورش أحياء التراث".

وأضاف "وكما وعدني الدكتور محمد هادي محافظ ذي قار بأنه سيقف معنا لتطبيق مقترحاتنا وتذليل كل الصعاب لأجل وطننا الحبيب ومحافظتنا الأبيه".

أدناه نص الوثيقة:

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