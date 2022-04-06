الكهرباء تكشف ساعات التجهيز للمواطنين وتتحدث عن فصل الصيف في العراق

2022/04/06 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن وصول ساعات التجهيز للمواطنين لحوالي 22 ساعة، فيما أكدت ان الوضع في فصل الصيف سيكون افضل بكثير.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى لـ(بغداد اليوم) ان "طموحنا في هذا الصيف ان يصل انتاجنا إلى 25 الف ميكا لغرض تحسين ساعات التجهيز حيث سيكون الوضع في هذا الصيف افضل بكثير من الصيف المقبل"، مبينا ان "صندوق اعمار المناطق المحررة ساهم في مساعدة الوزارة بتأهيل شبكات التوزيع". وبين موسى ان "الوزارة ومن خلال توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مضت بخطة محكمة لكن ينقصنا بعض الأموال للمضي بها بقوة من خالي تجهيز مقبول للساعات في هذا الصيف للمواطنين" .

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