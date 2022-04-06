الغزي يشدد على تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب

2022/04/06 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وخلق بيئة تدعم استقطاب رؤوس الأموال للدخول إلى السوق العراقية.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع التشاوري بشأن تسهيل إجراءات منح […]

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