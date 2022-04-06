2022/04/06 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي أحمد الخالدي، اليوم الإربعاء، بموجة غبار تجتاح محافظات الوسط والجنوب خلال الساعات المقبلة خلال الساعات المقبلة.وقال الخالدي، في تدوينة على “فيس بوك” تابعتها إيرث نيوز، إن “موجة غبار تتأثر بها مناطق غرب البلاد حالياً بسبب نشاط الرياح السطحية ومتوقع ان تطال مناطق وسط وجنوب البلاد خلال الساعات القادمة”.ودعا […]

ظهرت المقالة خلال الساعات المقبلة..



الوسط والجنوب على موعد مع موجات غبار أولاً على ايرث نيوز.

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