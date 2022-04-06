2022/04/06 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري عرض وتحليل وتقديم: الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفرييعالج مالك بن نبي في مؤلفاته المبكرة مثل كتاب شروط النهضة مشكلة الاستعمار مهمومة بقضية بناء الدولة وفقا للنموذج الإسلامي.



تمثل الأفكار في العالم الإسلامي لدى مالك بن نبي البدايات لحل مشكلة الدولة.



حيث يرى أن هناك ثلاثة عناصر للحضارة وهي الإنسان، والمادة (التراب)، والزمن (الوقت).



فهو مشغول نظرياً بإرساء معالم الحضارة كأساس قاعدي للدولة ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب شروط النهضة تأليف مالك بن نبي - مصطفى العبد الله الكفري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب شروط النهضة تأليف مالك بن نبي - مصطفى العبد الله الكفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).