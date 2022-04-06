دراسة علمية تكشف عن خطوات بسيطة لتحقيق سعادة دائمة

2022/04/06 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة … توصلت دراسات علمية إلى أن التخلي عن معايير الكمال والسعي لمزيد من التفاعل الاجتماعي والحرص على التسامح يضمن تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الصحة النفسية.وهناك ثلاث رؤى يمكن أن تساعد على تدوير مفتاح السعادة عندما يكون المرء في أمس الحاجة إليها، بحسب موقع Psychology Today.لا تنشد المثالية والكمال باستمرار ووجد بحث […]

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