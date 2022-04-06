2022/04/06 | 19:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران مقربان من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن وصفه للرئيس جو بايدن بـ"نائب الرئيس" لم تكن مزحة مخططة بل "زلة لسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدران لـCNN: وصف أوباما لبايدن بنائب الرئيس "زلة لسان" وليست "مزحة مخططة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدران لـCNN: وصف أوباما لبايدن بنائب الرئيس "زلة لسان" وليست "مزحة مخططة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).