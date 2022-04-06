صور: اعتقال أكثر من 15 شخصاً بينهم إرهابي في بغداد

2022/04/06 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام عمليات بغداد: القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً،، بينهم ارهابي و(١٦)آخرين بجرائم،، الدكة العشائرية،،وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة ضمن قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافه.بغداد 6 نيسان 2022 #رمضان امن_وايمان لتوفير الاجواء الامنة المستقرة في ليالي رمضان المباركة ولجميع مناطق العاصمة تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقة العناصر الارهابية والخارجين […]

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