ميناء ابو فلوس التجاري يستقبل جنيبة و 3 سفن تجارية

2022/04/06 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت أرصفة ميناء ابو فلوس التجاري، اليوم الاربعاء، جنيبة محملة بمادة الكلنكر وثلاث سفن تجارية بحمولات حديد التسليح.وقال مدير عام موانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “ميناء ابو فلوس التجاري يعمل بصورة منتظمة وفق اليه جديدة بالعمل في استقبال السفن التجارية والجنائب المحملة بالمواد المتنوعة”.وأضاف أن […]

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