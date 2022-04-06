مصر.. مطالبات للسيسي بوقف إعدام 16 متهما بتفجير

2022/04/06 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم إعدام جماعي "جائر" بحق 16 شخصا صدر في يوليو 2021، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة".

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