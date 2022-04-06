2022/04/06 | 19:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kNoBM6i1wWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق | تحذيـرات مـن انعكـاس خلافـات الحكومـة علـى "المـوازنـة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق | تحذيـرات مـن انعكـاس خلافـات الحكومـة علـى "المـوازنـة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).