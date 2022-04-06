2022/04/06 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UEzr_MdZvqk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعلامي منتظر الزيدي: حكومة الطوارئ قد تكون برئاسة الكاظمي أو رئيس المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعلامي منتظر الزيدي: حكومة الطوارئ قد تكون برئاسة الكاظمي أو رئيس المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).