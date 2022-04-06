لقاء ساخن بين تشليسي وريال مدريد

2022/04/06 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

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يلتقي، اليوم الأربعاء، فريق تشيلسي الانكليزي مع ريال مدريد الاسباني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا .

يشار الى ان مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل واجه ريال مدريد ست مرات مع اندية مختلفة لم يخسر اي مباراة ضدهم.

وتمكن تشيلسي من الفوز بمناسبتين و تعادل بأربع أخرى.

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