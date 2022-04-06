عاصفة ترابية تضرب الأنبار وتتجه نحو بغداد والمحافظات (فيديو)

2022/04/06 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار ضربت محافظة الانبار، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية فيما تتجه نحو العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

واظهر تسجيل مصور نشره المتنبئ الجوي صادق العطية وتابعته (بغداد اليوم)، انتشار الغبار في سماء الانبار حاجبا الرؤيا بشكل تام.

وعلق العطية على الفيديو المصور بالقول: "هكذا هي أجواء مدينة القائم الحدودية شمال غرب الأنبار عصر اليوم".

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