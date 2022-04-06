تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة بعد 9 سنوات من القطيعة.. من هو؟

2022/04/06 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر تركية أن أنقرة قررت تعيين

سفير جديد لدى القاهرة لشغل المنصب

الدبلوماسي الشاغر منذ نحو تسع سنوات.

وقال مسؤولان تركيان إن السفير الجديد

سيكون صالح موتلو شان، ممثل أنقرة

السابق لدى منظمة التعا

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