الصين تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

2022/04/06 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصين أكثر من 20 ألف حالة إصابة

جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء،

في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء،

تزامنا مع بدء الملايين في شنغهاي

المغلقة لجولة جديدة من الاختبارات.

تعرضت استراتيجية "صفر

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