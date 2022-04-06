2022/04/06 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على أكبر المؤسسات المالية الروسية وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين، بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تتطلع إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وبوتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وزوجة وابنة لافروف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وزوجة وابنة لافروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).