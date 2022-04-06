2022/04/06 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وخلق بيئة تدعم استقطاب رؤوس الأموال للدخول إلى السوق العراقية.

وذكرت أمانة مجلس الوزراء في بيان، أن ذلك جاء أثناء ترؤس الغزي "الاجتماع التشاوري بشأن تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال إلى العراق لتعضيد دورهم في تنشيط القطاع الخاص، شريطة أن تكون تلك التسهيلات وفقاً للسياقات القانونية المحددة".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين استعرضوا الإجراءات المتبعة، والوقت الزمني لمنح سمات الدخول الذي لا يتعدى الـ (6) أيام عبر النافذة الواحدة، وسمات الدخول التي يمنحها العراق لأكثر من (40) دولة بشكل مباشر أثناء دخولهم أراضيه، إلى جانب التخويل الذي منحته وزارة الداخلية للسفراء العراقيين في عدد من الدول بشأن صلاحية منح التأشيرات بشكل مباشر، فيما تم التطرق إلى إجازات العمل والإقامة بالنسبة للعمالة الأجنبية وإمكانية السيطرة على عمليات تسرب الأخيرة".

وتابع البيان، أن "الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات أبرزها ضبط آليات التعاون بين المؤسسات المعنية كافة، والتأكيد على الهيئة الوطنية للاستثمار، بشأن تضمين دراسات جدوى أعداد العمال الأجانب وكميات المواد المطلوبة؛ حفاظا على التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين العمالة العراقية والأجنبية، والتشديد على إجراءات الحد من ظاهرة تسرب العمالة داخل البلاد، بالإضافة إلى عقد اجتماع تشاوري يضم مجلس رجال الأعمال؛ لوضع حلول تساعد في جذب رؤوس الأموال الخارجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تشاوري بشأن تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين يخرج بعدة توصيات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تشاوري بشأن تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين يخرج بعدة توصيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).