علماء يتوصلون لاكتشاف مُدهش عن “الاحتضار”.. ماذا يشاهد الإنسان في لحظاته الأخيرة

2022/04/06 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن علماء من رصد أنشطة دماغية في شخص يحتضر رغم توقف القلب عن العمل ورصدوا علامات على استدعاء ذكريات قديمة، وهو ما يشير إليه البعض بأن حياتهم “تومض أمام أعينهم”.وكان الشخص وهو بعمر 87 عاما قد أدخل المستشفى من جراء إصابة، ثم وضع على جهاز تخطيط الدماغ (EEG) قبل تدهور حالته الصحية.[…]

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ماذا يشاهد الإنسان في لحظاته الأخيرة أولاً على ايرث نيوز.

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