مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات

2022/04/06 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها ببيع فتاة بالاشتراك مع متهمة أخرى، تم القبض عليها مسبقا.

وفي سياق آخر تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات ضمن جانب الرصافة.

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