أول تعليق لبوتين بعد مشاهد الجثث الجماعية في بوتشا الأوكرانية

2022/04/06 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأربعاء، السلطات الأوكرانية، بالوقوف وراء "الاستفزازات السافرة" في مدينة بوتشا حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية، كما أفاد الكرملين.

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