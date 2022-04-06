المصائب لاتأتي فرادى.. جفاف آبار 40 قرية عراقية

2022/04/06 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مسؤول حكومي سابق، اليوم الاربعاء، عن تطور خطير في ملف ازمة الجفاف شرق ديالى.وقال عضو مجلس ناحية كنعان جمال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ابار 40 قرية زراعية في قاطع كنعان جفت بشكل كامل بعدما انخفضت مياهها بشكل تدريجي خلال الاشهر الاخيرة في ظاهرة لم تسجل من قبل".واضاف الشمري، ان "الغريب بأن بعض الابار تحولت مياهه الى مالحة جدا يصعب الاستفادة منها في شي في ظاهرة اخرى تسجل حضورا في المشهد الجفاف الذي بدأ يتفاقم في قرى كنعان ما دفع الاهالي الى شراء المياه من خلال صهاريج مقابل مبالغ مادية ما شكل عب اضافي على كاهل الاهالي".واشار الى ان "ملف الجفاف في ديالى ستكون تداعياته اقسى من ىالارهاب وقد يدفع الى نزوح قسري كبير اذا لم تكن هناك معالجات حكومية من خلال تبني بدائل عبر حفر ابار باعماق كبيرة ودعمها بمحطات تحلية لمواجهة ملوحة المياه".

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