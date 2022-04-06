2022/04/06 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يستقبل محافظ نينوى استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، محافظ نينوى السيد نجم الجبوري.وجرى، خلال اللقاء، التباحث حول الواقع الخدمي وملف إعادة الإعمار والاستقرار لمحافظة نينوى، فضلا عن ملف تعويضات المواطنين في المدن المحررة.

ظهرت المقالة ملفات نينوى على طاولة الحلبوسي والجبوري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات نينوى على طاولة الحلبوسي والجبوري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفات نينوى على طاولة الحلبوسي والجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).