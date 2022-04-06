أحمد خضير: القوة الجوية سيكون رقماً صعباً في دوري الأبطال

2022/04/06 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مشرف فريق القوة الجوية احمد خضير، أن فريق الصقور سيكون رقماً صعباً في دوري أبطال آسيا.وقال خضير لـ”ايرث نيوز” إن “القوة الجوية يتسلح ببطولاته الآسيوية التي حصدها مسبقاً في كأس الاتحاد الآسيوي وخبرته على خوض مثل هذه اللقاءات”.وبين أن “القوة الجوية سيبرهن للجميع بأنه رقم صعب في المجموعة، كون الجميع […]

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