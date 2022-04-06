2022/04/06 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الصين، الأربعاء، التقارير عن مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها "مزعجة جدا" مع تصاعد الإدانات الدولية لما وصفته كييف بأنه "إبادة جماعية" نفذتها روسيا التي تنفي ضلوعها فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق للصين على صور الجثث الجماعية في بوتشا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق للصين على صور الجثث الجماعية في بوتشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).