هل سيتكرر سيناريو

2022/04/06 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، من افلاس العراق، من خلال تكرار سيناريو "افلاس لبنان"، الذي حصل قبل أيام.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم) ان "استمرار الفشل والفساد في إدارة الدولة العراقية ومؤسساتها المختصة، ربما تذهب الأمور الى افلاس الدولة كما حصل من سيناريو "افلاس لبنان"، قبل أيام، فلا بد من محاربة الفشل والفساد في الدولة العراقية".

وبين ان "الفشل والفساد يهدد بشكل حقيقي لمستقبل العراق والعراقيين على مختلف الأصعدة، وليس المالي والاقتصادي، فقط، ولهذا يجب ان تكون هناك إجراءات واصلاحات حقيقة للقضاء على الفساد والفشل، الذي يهيمن على مؤسسات الدولة العراقية كافة".

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