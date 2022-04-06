بالصورة.. أحدث ظهور لاياد علاوي بعد إجراء عملية جراحية في الاردن

2022/04/06 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت أحدث صورة لزعيم ائلاف الوطنية، اياد علاوي بعد إجراء عملية جراحية في الاردن.

واظهرت الصورة علاوي وهو جالسا على كرسي وهو بصحة جيدة.

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