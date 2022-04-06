النفط يهوي 5 دولارات دفعة واحدة بعد قرار وكالة الطاقة الدولية

2022/04/06 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هوت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل دفعة واحدة بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية عن تحرير 120 مليون برميل من النفط وإطلاقها في الأسواق.وتأثرت الأسعار أيضا ببيانات كشفت عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء وافقت على إطلاق 120 مليون برميل من النفط، سيأتي نصفها من […]

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