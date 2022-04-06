2022/04/06 | 21:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مكافحة الإرهاب في كردستان: سقوط 3 صواريخ قرب محطة تصفية نفط في أربيل » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:34

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب في كردستان: سقوط 3 صواريخ قرب محطة تصفية نفط في أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب في كردستان: سقوط 3 صواريخ قرب محطة تصفية نفط في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).