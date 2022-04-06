الأعرجي يبحث مع تولر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليميا ودوليا

2022/04/06 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر الهدنة اليمنية ومخيم الهول.

واستعرض الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن على الصعد كافة.

وأكد الأعرجي أهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن وإيجاد فرص التفاهم بين الأطراف اليمنية.

هذا وبحث الجانبان ملف مخيم الهول الحدودي، وسبل دعم العراق في مجال تأهيل بعض مراكز الاحتجاز.

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