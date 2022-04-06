خبير: نوعية المياه وصلت لمراحل خطرة جنوب العراق

2022/04/06 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اكد عضو خلية المتابعة عن محافظة ذي قار، نجم طارش ، اليوم الاربعاء، ان نقص المياه ونوعيتها وصلت لمراحل خطرة وتشكل تحديا وجوديا حقيقيا للسكان القاطنين في المحافظات الجنوبية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال طارش في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “ملف المياه في جنوب العراق وصل […]

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