صورة: بيان من مكافحة إرهاب كردستان حول سقوط صواريخ على أطراف أربيل

2022/04/06 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت ثلاثة صواريخ على مدينة أربيل بالقرب من مفرق الحمدانية في منطقة الخازر، وفقا لبيان مكافحة الإرهاب في كردستان.ووفقا للمعلومات، سقطت الصواريخ بالقرب من مجتمع كورغوسكوالزاب الكبير بالقرب من مصفاة النفط، ولم تتسبب في أي أضرار مادية أو مادية.مكافحة ارهاب كردستان

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