تحديد سعر برميل النفط ب75 دولارا بالموازنة أمر منطقي وعادل

2022/04/06 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت اللجنة المالية النيابية تحديد 75 دولارا كسعر لبرميل النفط الواحد ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعالم الحالي في ظل الارتفاع الحاصل في الاسواق

عضو اللجنة مشعان الجبوري، أشار الى ان الوفرة المالية جراء ارتفاع اسعار النفط ستتوزع لدعم قانون الامن الغذائي الذي سيخصص له 25 تريليونا والجزء الاخر يذهب الى تسديد الدين العام والخاص.

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