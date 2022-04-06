الكاظمي للقوات الأمنية: عليكم الابتعاد عن العناوين الطائفية والمذهبية والمناطقية

2022/04/06 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوات والأجهزة الأمنية كافة بالابتعاد عن العناوين الطائفية والمذهبية والمناطقية، وان يبقى عنوان العراق هو العنوان الأكبر

كما أوصى جهازي المخابرات والأمن الوطني على تحمل مسؤولية تفعيل الجهد الاستخباراتي وإسناد باقي الأجهزة الأمنية في القيام باعمال استباقية ضد العدو، وعدم تكرار إخفاقات الماضي.

كما أمر الكاظمي خلال افتتاحه أعمال مؤتمر العمليات الفصلي لقيادة العمليات المشتركة على تبنى رؤية مستقبلية لخوض التحدي الأمني واستباق الإرهاب، مؤكدا أهمية التجهيز والتدريب وتوفير الدعم المادي للمؤسسات الأمنية.

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