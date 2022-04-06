الحرب كوسيلة لحل أزمات النظام الرأسمالي - الطاهر المعز

2022/04/06 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز مُقدّمة:ينطلق موقف كلٍّ منّا من الحُروب بشكل عام، ومن الحرب الروسية - الأوكرانية الحالية، من موقعنا ومن مصالحنا وتقع مصالحنا (كعرب وأُمّة مُسْتَعْمَرَة ومُضْطَهَدَة) ضمن مصالح الشُّعُوب المُضْطَهَدَة والواقعة تحت الهيمنة، وضمن مصالح فئات الكادحين والفُقراء في بلادنا وفي العالم، لأن هذه الفئات تُمثّل وَقُودَ الحرب، وضَحِيّتها، فيما يستفيد المُحتكرون للسّلع وتُجّار السّلاح من الحُرُوب، وتستفيد ا ......





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