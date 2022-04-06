2022/04/06 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عزل روسيا ويعتزم مواصلة تشديد عقوباته المفروضة عليها في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يتعين علينا تكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية من جديد، ولذلك نقترح تشديد […]

ظهرت المقالة رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعزل روسيا وتشديد العقوبات المفروضة عليها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعزل روسيا وتشديد العقوبات المفروضة عليها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعزل روسيا وتشديد العقوبات المفروضة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).