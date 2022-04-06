أول تعليق لكردستان بعد سقوط صواريخ قرب أربيل

2022/04/06 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق، الاربعاء، سقوط صواريخ قرب مدينة أربيل.

وقالت المكافحة في بيان، إنه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان سقطت ثلاثة صواريخ قرب أربيل قبل قليل حول حمدانية وميهواري خضير".

وأضافت أنه "حسب المعلومات وقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل.

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