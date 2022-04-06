2022/04/06 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتشا..فظائع الروس تتكشف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتشا.. فظائع الروس تتكشف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتشا.. فظائع الروس تتكشف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).