2022/04/06 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر، اليوم الاربعاظ، ببدء اجتماع بافل جلال طالباني مع قادة الإطار التنسيقي.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع بدأ في منزل الرئيس الاسبق المرحوم جلال طالباني، في بغداد، بمعية وفد للاتحاد لبحث مبادرة الاطار التنسيقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع بافل طالباني مع قادة الإطار التنسيقي في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع بافل طالباني مع قادة الإطار التنسيقي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).