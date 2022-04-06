سقوط صاروخ كاتيوشا قرب ‏‏مصفى في اربيل

2022/04/06 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ كاتيوشافي قضاء تابع لمدينة أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب ‏من مصفى كوركوسك في قضاء خابات بمدينة أربيل".

وأضاف "فيما لم يعرف ان حصلت هناك خسائر بين صفوف المدنيين".

هذا و أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن هجوما صاروخيا جديدا استهدف معسكر زليكان للقوات التركية شمال شرقي الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قصفا صاروخيا استهدف محيط قاعدة زيلكان في الموصل".وأضاف "حتى الان لم تبين ان وجدت خسائر بشرية او مادية جراء القصف الصاروخي".

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