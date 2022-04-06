المكاتب السياسية المنضوية تحت جناح “الإطار” تصل لاتفاق حول المستجدات الراهنة

2022/04/06 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة حقوق تستضيف المكاتب السياسية المنضوية في الإطار الشيعي عُقِدَ الاجتماع الدوري للمكاتب السياسية المنضوية تحت مظلة الإطار الشيعي في مقر حركة حقوق.وناقش المجتمعون أهم قضايا المشهد السياسي وما آلت اليه الأمور بعد الانعطافات الشديدة التي واجهت قوى الإطار والقوى السياسية الأخرى في البلاد، وقد اتفقت الأطراف على آليات للتعامل مع المستجدات بغية الخروج […]

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