بيان صادر عن مكتبه الاعلامي :الدكتور اياد علاوي استأصل مرارته

2022/04/06 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد

علاوي، عملية جراحية لاستئصال المرارة

تكللت بالنجاح التام والحمد لله.

يود الدكتور اياد علاوي ان يتقدم بخالص

الشكر وعظيم الامتنان لدولة رئيس

الوزراء السيد مصطفى ال

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