قصف صاروخي يستهدف أطراف أربيل ...صورة

2022/04/06 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في اربيل ، مساء

الاربعاء، بأن قصفاً صاروخياً وقع قرب

مصفى نفطي على حدود المدينة.

وقال المصدر، ، إن عدة صواريخ كاتيوشا

سقطت مساء اليوم، في منطقة فارغة قرب

مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار

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