بارزاني المتحكم.. تصريح كردي خطير يخص تجميد لبنان لأموال كردستان العراق - عاجل

2022/04/06 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأربعاء، على تجميد لبنان مبلغ 650 مليون دولار من أموال الإقليم.

وقال سورجي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني لايعلم شيئا عن عائدات الإقليم النفطية وكمية الصادرات، وأين يتم وضع الإيرادات المالية وكم تبلغ قيمتها المالية".

وأضاف أن "ملف النفط والإيرادات المالية محصورا بيد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومجموعة أشخاص في الحزب الديمقراطي فقط".

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