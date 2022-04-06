انفراجة الأزمة السياسية العراقية تنتظر هذا الأمر

2022/04/06 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد اعلن القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الأربعاء، عن إن هناك تواصلا بين الأطراف السياسية في العراق للتوصل إلى حل الازمة لكي لا يتم خرق الدستور.

وقال البياتي لـ(بغداد اليوم) ان "الحل سيكون موجود سيما في البيت الشيعي"، مشيرا إلى أن "الأطراف الأخرى وهم الأكراد والبيت السني بانتظار اتفاق الشيعة للمضي قدما في تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأضاف ان "المفاوضات ممكن العودة لها والمضي سريعا بحسم المناصب والسعي لتشكيل حكومة تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم".

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